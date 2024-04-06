Asgari ücrete ara zam var mı?

TCMB, 2023 enflasyon hedefinden sapıldığı için yasa gereği hükümete açık mektup gönderdi. Hedefe ulaşabilmek için yapılması gerekenlerin anlatıldığı metinde asgari ücrete de vurgu yapıldı. Peki, temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ara zam talebi tartışılırken Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyon hedefi tutmadığı için kanun gereği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bir mektup gönderdi. Metinde asgari ücrete ilişkin tek zam vurgusu da vardı. Böylece Temmuz 2024'te asgari ücret artışı olmayacağı netleşti.

Hükümet son 2 senedir temmuz ayında yaptığı ara zammın bu sene yapılmayacağını açıklamış; 2024 yılı için tek ücret belirlemişti. Merkez Bankası'nın metninde de "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile ücret ve vergi ayarlamalarında OVP'de sunulan enflasyon tahminlerinin gözetilmesi ve para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır" ifadesi yer aldı.

Para politikasında kararlılık mesajının verildiği metinde bu çerçevede ilerlemeye devam edileceği belirtildi. Hedef olarak ise; enflasyonu geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulların sağlanması işaret edildi.

Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştıralacağı söylendi. Gerektiğinde politika faizi artışına kapı kapanmadı.

Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek politika adımlarının da atılmaya devam edileceği belirtildi.

Kaynak: Dünya Gazetesi