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Sertif Gökçe çalışanların bayramını kutladı

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Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, 9 günlük resmi tatil öncesinde belediye personelini ziyaret ederek çalışanların Ramazan Bayramı’nı kutladı

Sertif Gökçe çalışanların bayramını kutladı mask
Sertif Gökçe çalışanların bayramını kutladı
Sertif Gökçe çalışanların bayramını kutladı
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Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, haftanın son iş gününde belediye personelini ziyaret ederek çalışanların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Merkez binadaki personellerle bayramlaşan Başkan Gökçe daha sonra Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri müdürlükleri çalışanlarının bayramını tebrik etti.

 

Ziyaretleri sırasında herkese mutlu bayramlar dileyen Başkan Gökçe, “Ramazan Bayramı’mızın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımızın bayramlarını en içten dileklerimle kutluyor; kendilerine aileleri ve sevdikleri ile birlikte nice mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

Sertif Gökçe çalışanların bayramını kutladı

Sertif Gökçe çalışanların bayramını kutladı

Kaynak: Bülten

# Ramazan, Derince, çalışma, başkan, Sertif Gökçe

06 Nis 2024 - 12:55 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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