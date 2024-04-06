Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Kocaelispor disipline sevk edildi

ABONE OL Google News Sayfamız

 PFDK Hukuk Kurulu Göztepe maçıyla ilgili Kocaelispor’u disiplin kuruluna sevk etti.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Kocaelispor disipline sevk edildi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Saha olayları, kötü tezahürat ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline gönderilen Yeşil-Siyahlı kulübün cezası Salı günü belli olacak. Bu arada aynı maçla ilgili Göztepe de disipline gönderildi. 

İşte Kocaelispor'un disipline gönderildiği madde: 

9- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 03.04.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2023-2024 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 03.04.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

# göztepe, kocaelispor

06 Nis 2024 - 12:58 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.089.973 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL