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Bayram iznine çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı’nda trafik yoğunluğu

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9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluğa neden oldu.

Bayram iznine çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı’nda trafik yoğunluğu
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Dün akşam saatlerinden itibaren 9 günlük Ramazan Bayramı için yola çıkan tatilcilerin Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluğu sürüyor. Bayram göçünün sürdüğü güzergah üzerinde otoyolun Avşar köyü mevkiinde trafik durma noktasına kadar geliyor. Köroğlu Rampaları mevkiinde sürücülerin dur-kalk şeklinde ilerlemesi nedeniyle bölge trafik akışı yoğun ve yavaş şekilde ilerliyor. Bolu geçişi boyunca polis, jandarma ve karayolları ekipleri sık sık devriye atarak, otoyoldaki meydana gelen maddi hasarlı kazalara anında müdahale ediyor.

Trafik yoğunluğunun iftar saatinden sonra artması bekleniyor.

Kaynak: İHA

# Ramazan, polis, iftar

06 Nis 2024 - 13:00 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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