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Yaşlı kadının ölümüne sebep olan çoban köpeklerinin sahibi tutuklandı

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Antalya'nın Akseki ilçesinde mezarlık ziyareti için evden çıkan 82 yaşındaki kadına saldırarak ölümüne neden olan 3 çoban köpeğinin sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşlı kadının ölümüne sebep olan çoban köpeklerinin sahibi tutuklandı mask
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Olay, sabah saatlerinde Karakışla mahallesinde meydana geldi. Mezarlıktaki yakınlarının kabrini ziyarete giden Havva Özen, R.D.'ye ait 3 çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Birçok yerinden ısırılan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası ilçede hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen köpeklerin sahibi R. D., Akseki Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak Manavgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

06 Nis 2024 - 13:16 - Türkiye --- Okunma

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