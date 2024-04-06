06 Nis 2024 - 13:16 - Türkiye

Yaşlı kadının ölümüne sebep olan çoban köpeklerinin sahibi tutuklandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde mezarlık ziyareti için evden çıkan 82 yaşındaki kadına saldırarak ölümüne neden olan 3 çoban köpeğinin sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.