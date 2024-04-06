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Kocaman Belediye Personeli İle Bayramlaştı

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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, belediye personeli ile bayram öncesi  bayramlaştı.

Kocaman Belediye Personeli İle Bayramlaştı mask
Kocaman Belediye Personeli İle Bayramlaştı
Kocaman Belediye Personeli İle Bayramlaştı
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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Ramazan Bayramı öncesinde belediye bünyesinde görev yapan personelle bayramlaştı. Başkan Kocaman, belediye hizmet binasında görev yapan personel ile Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine hayırlı bayramlar dileğinde bulundu.

 

HAYIRLI BAYRAMLAR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Ramazan Bayramı öncesinde sizlere ve ailelerinize mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum. Ramazan Bayramı inşallah dünyada insanların yaşadıkları sıkıntıların geride kaldığı bir bayram olur. Rabbim, düzenimizi, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Hayırlı bayramlar” açıklamasında bulundu. 

Kocaman Belediye Personeli İle Bayramlaştı

Kocaman Belediye Personeli İle Bayramlaştı

Kaynak: Bülten

# Kartepe, Ramazan, başkan, hizmet

06 Nis 2024 - 13:22 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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