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Derince’de Halk Bayramlaşması 1. Gün

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Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, 10 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de Kent Meydanı’nda gerçekleşecek bayramlaşma törenine ilçe halkını davet etti

Derince’de Halk Bayramlaşması 1. Gün mask
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  Ramazan Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Derince’de de coşkuyla kutlanacak. Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’nin katılımıyla gerçekleşecek olan bayramlaşma töreni bayramın birinci günü olan Çarşamba saat 11.00’de Kent Meydanı’nda düzenlenecek. İlçe halkını bayramın mutluluğunu hep birlikte yaşamaya davet eden Başkan Gökçe, “Başta Derinceli hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramın birinci günü Kent Meydanı’nda düzenleyeceğimiz bayramlaşma törenine tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

 

Kaynak: Bülten

# Ramazan, Derince, ilçe, başkan, Sertif Gökçe

06 Nis 2024 - 13:24 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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