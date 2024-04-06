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Park Lunasan bayramın ilk günü kapılarını açıyor

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Park Lunasan bu sezon kapılarını erken açıyor. Her yıl 23 Nisan tarihinde açılan lunapark, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 10 Nisan saat 11.00’de kapılarını açacak. Bayramın ilk gününden itibaren açılış saati 12.00 olurken kapanış saati 00.00-01.00 arasında değişecek.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Park Lunasan bayramın ilk günü kapılarını açıyor mask
Park Lunasan bayramın ilk günü kapılarını açıyor
Park Lunasan bayramın ilk günü kapılarını açıyor
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BAYRAMDA AÇILIP EKİM SONUNA KADAR AÇIK OLACAK

İlimizde geçmişten bu yana eğlence denince akla ilk gelen mekanlarından bir tanesi olan Park Lunasan, kapılarını Ramazan Bayramının ilk günü olan 10 Nisan saat 11.00’de tüm vatandaşlara açıyor. Bugünden itibaren açılış saati ise 12.00 olarak güncellenecek. Lunapark ekim ayı sonuna kadar aktivitelerine devam edecek. Alınan bilgilere göre Lunapark’ta ot biçme ve eğlence aletlerinin temizlik işlemleri devam ediyor.  Bu sezon yaklaşık 35 adet oyuncak ve çocuk oyuncakları aktif olarak misafirlere hizmet verecek. Lunapark alanı içinde kafetarya, dondurma, kumpir tezgahları gibi alanlarda da aileler vakit geçirebilecek. Yaşanan ekonomik gelişmeler sebebiyle oyuncak ücretleri geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi.

 

LUNAPARK GİRİŞİ HER ZAMANKİ YERDEN YAPILAMAYACAK

Park Lunasan için ana kapı olan Kocaeli Fuarı Sivil Toplum Merkezi karşısında yer alan kapı Millet Bahçesi yapımı sebebiyle bu yıl kullanılamayacak. Lunapark’a girmek isteyen vatandaşlar yine fuar içerisinde yer alan Leyla Atakan Kültür ve Eğitim Merkezi karşısında yer alan kapıdan lunaparka giriş yapabilecek.

Park Lunasan bayramın ilk günü kapılarını açıyor
Park Lunasan bayramın ilk günü kapılarını açıyor

 

Park Lunasan bayramın ilk günü kapılarını açıyor

 

PARK LUNASAN: Kocaeli’nin eğlence merkezi olan Park Lunasan kapılarını Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 10 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de açacak. Bayramın ikinci gününden itibaren açılış saati 12.00 olacak ve kapanış 01.00’e kadar uzayabilecek. Lunapark ekim ayı sonuna kadar hizmet verecek. Lunpark’ta açılış için hummalı çalışma devam ediyor.

 

 

# Ramazan, hizmet, HER, çalışma, Kocaeli

06 Nis 2024 - 13:27 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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