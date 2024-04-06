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Çetin Sarıca, Hürriyet’in danışmanı oldu

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İzmit Belediyesi geçmiş dönem Başkanvekili Çetin Sarıca, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in danışmanı oldu. Sarıca gazetemize yaptığı açıklamada, “Fatma Hanım benim yol arkadaşım. Kendisi bize böyle bir görev uygun gördü.” dedi.

Yavuz Solmaz
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Çetin Sarıca, Hürriyet’in danışmanı oldu mask
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SARICA HÜRRİYET’İN DANIŞMANI OLDU

 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit Belediye Meclis listesinde değişiklikler için son gün olan 22 Şubat Perşembe günü kontenjan listesinde ilk sırada bulunan İzmit Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca kendi isteğiyle adaylıktan çekilmişti. O tarihte Sarıca’nın yerine Muhammet Ertürk'ün ismi listeye yazıldı. Başkanvekilliği görevi sona eren Sarıca İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından seçimden beş gün sonra başkan danışmanlığı görevine atandı.

 

FATMA HANIM BENİM YOL ARKADAŞIM

 İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yeni danışmanı Çetin Sarıca gazetemize yaptığı açıklamada, “Ben meclis üyesi görevini 5 yıl yaptım. Aynı yere bir kez daha aday olmanın doğru olmadığını düşündüğüm için listeden çıktım. Bu beş yıl içinde belediyecilik tecrübemiz arttı. Fatma Hanım benim yol arkadaşım. Kendisi beni danışman olarak yanında görmek istedi. İzmit’e önümüzdeki beş yıl daha en güzel hizmetleri yapmak için Fatma Başkanımız ve tüm ekip arkadaşlarımız ile yol yürüyeceğiz.” dedi.

 

# başkan, İzmit, yeni

06 Nis 2024 - 13:35 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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