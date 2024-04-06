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Aile katliamı: Kurşun yağdırdı

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Sancaktepe'de Yusuf Fırat, aile üyelerine kurşun yağdırdı. Fırat; annesi ve ağabeyini öldürdü, babası ile kız kardeşini de ağır yaraladı.

Aile katliamı: Kurşun yağdırdı mask
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İstanbul Sancaktepe'de ailesiyle tartışan bir kişi, silahla annesi ve ağabeyini öldürdü, babası ile kız kardeşini de ağır yaraladı.

Veysel Karani Mahallesi Hidayet Sokak'ta bulunan evde, aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Evden silah sesleri gelmesi ve komşuların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİSİNİ DE YARALADI

Silah seslerinin duyulduğu eve giren polis ekipleri, ailenin oğlu Yusuf Fırat'ın aile bireylerine silahla ateş ettikten sonra kendisi de vurduğunu ve yaralandığını belirledi. Ekipler, olayda anne Sabiha, ağabey Bilal Fırat'ın öldüğünü, baba Murat ile kardeş Zehra Fırat'ın ise ağır yaralandığını tespit etti.

YAKINLARI EVE KOŞTU

Ağır yaralanan şüpheli ile baba ve kız kardeşi, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumu öğrenen Fırat ailesinin yakınları ile komşuları evin önüne gelirken, bazılarının fenalaştığı gözlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin tamamlanmasının ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

# İstanbul, sevk, polis

06 Nis 2024 - 13:58 Kocaeli/ İzmit- Sağlık --- Okunma

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