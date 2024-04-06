Derince liman trafiği vatandaşı mağdur ediyor

VATANDAŞ MAĞDUR OLUYOR

Derince Liman yolu giriş ve çıkışlarında yaşanan trafik sıkıntısı ile ilgili bölgede yaşayan vatandaşların şikayeti var. Liman girişinde bekleyen kamyon ve tırların çaldığı kornalar, trafiğin durma noktasına gelmesinin bölgedeki trafiği felç ettiğini ifade eden vatandaşlar, bir an önce Derince D-100 Liman Yolu ve TEM bağlantı yolunun tamamlanmasını istiyor. Hem gürültü kirliliği, hem çevre kirliliğine neden olan trafiğin aynı zamanda bölgeyi yaşanmaz hale getirdiğini kaydetti.

BAĞLANTI YOLU HIZLI BİTMELİ

Derince Limanına giren ve çıkan ağır vasıtalar nedeniyle trafik iki taraflı felç oluyor. Yaşanan trafiğin işe ve okula giden insanlar için büyük zorluk olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Yaşanan bu trafikte gerçekten işten evimize, evimizden işe giderken sürekli sıkıntı yaşıyoruz. Bu trafiğin rahatlatılması için başlatılan TEM bağlantı yolu projesinin hızlanmasını ve bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Aksi halde her geçen gün büyüyen trafik bu bölgeyi yaşanmaz hale getirecek” dedi.