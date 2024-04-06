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06 Nis 2024 - 14:12- Spor G:

Kocaelispor U-19 şampiyon oldu

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Bölgesel Gelişim Ligi’nde mücadele eden Kocaelispor U-19 Esenler Erokspor’u yenerek grubu şampiyon tamamladı. Son 16’ya kalan temsilcimizin Elit Lig yolundaki rakibi Erbaaspor oldu

Gökhan Beşiktaş
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Kocaelispor U-19 şampiyon oldu
Kocaelispor U-19 şampiyon oldu
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KAAN VE ÇAĞRI ATTI

Karşılaşmanın ilk yarısında rakibine oranla daha iyi bir görüntü çizen temsilcimiz 23.dakikada öne geçti. Çağrı’nın ortasında Kaan yaptığı şık kafa vuruşuyla Kocaelispor’u öne geçirdi. İlk yarısı bu skorla biten maçın ikinci yarısında Erokspor Ömer ile skora dengeyi getirdi. 87.dakikada kazanılan frikikte Çağrı çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve karşılaşmada skor 2-1 oldu. Geriye kalan sürede başka gol olmadı ve Kocaelispor sahadan galibiyetle ayrılarak normal sezonu şampiyon tamamladı. Bu skorla Kocaelispor’un son 16’daki rakibi 6.grubu 3.sırada bitiren Erbaaspor oldu.

Kocaelispor U-19 şampiyon oldu
Kocaelispor U-19 şampiyon oldu
Kocaelispor U-19 şampiyon oldu
Kocaelispor U-19 şampiyon oldu

# kocaelispor

06 Nis 2024 - 14:12 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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