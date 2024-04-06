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Kocaelispor Çorum deplasmanı için 220 bileti ücretsiz verecek

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Kocaelispor’un çorum FK ile karşılaşacağı mücadele önce yönetim 220 biletin kendileri tarafından alındığı ve maça gelmek isteyen taraftarlara ücretsiz vereceklerini duyurdu.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Kocaelispor Çorum deplasmanı için 220 bileti ücretsiz verecek mask
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Temsilcimiz Kocaelispor, Pazar günü deplasmanda Çorum FK’ya konuk olacak. Mücadele öncesi bir açıklama yapan Kocaelispor yönetimi şu ifadeleri kullandı: “Çorum FK ile oynayacağımız müsabaka için 220 adet bilet yönetim kurulumuz tarafından satın alınmış olup, müsabakaya katılım sağlamak isteyen taraftarlarımıza biletler ücretsiz olarak tahsis edilecektir. Bu haktan yararlanmak isteyen Kocaelispor Passolig kart sahibi taraftarlarımızın +90 545 168 41 58 Whatsapp hattından veya [email protected] mail adresi ile iletişime geçerek ad, soyad ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaraları ile müracaat etmeleri rica olunur.

Müracaat eden taraftarlarımızın bilet temini en geç 20.00’a kadar gerçekleşmiş olacaktır.”

# Türkiye, kocaelispor

06 Nis 2024 - 14:17 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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