Bayram tatili yolunda kaza: 3 yaralı

Kaza, Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 06 AAK 22 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden F.A.A. yönetimindeki 06 DOl 796 plakalı cip ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar ezilirken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 otomobil sürücüsü ile yolcu N.G’ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan 3 yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Hurdaya dönen araçlar yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başladı.

Kaynak: İHA