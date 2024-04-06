Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Asayiş

Bayram tatili yolunda kaza: 3 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla vatandaşlar yola çıkarken Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde cip ile otomobilin çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Bayram tatili yolunda kaza: 3 yaralı mask
Bayram tatili yolunda kaza: 3 yaralı
Bayram tatili yolunda kaza: 3 yaralı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kaza, Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 06 AAK 22 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden F.A.A. yönetimindeki 06 DOl 796 plakalı cip ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar ezilirken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 otomobil sürücüsü ile yolcu N.G’ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan 3 yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Hurdaya dönen araçlar yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başladı.

Bayram tatili yolunda kaza: 3 yaralı

Bayram tatili yolunda kaza: 3 yaralı

Bayram tatili yolunda kaza: 3 yaralı

Bayram tatili yolunda kaza: 3 yaralı

Kaynak: İHA

# İstanbul, sevk, polis

06 Nis 2024 - 14:20 İHA Bolu- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.089.973 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL