Dokuzlar: “Bu kadar hevesliydin, neden aday olmadın?”

KOLTUK TATLI MI GELDİ?

Dokuzlar’ın açıklaması şöyle: “CHP İzmit Belediye Başkanı ile İlçe Başkanı’nın seçim biter bitmez al gülüm, ver gülüm kısa paslaşmalarla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza saldırı girişimlerini hayretle takip ediyoruz. Yahu siz değil miydiniz daha dün meclis üyesi listesi yüzünden az daha istifa noktasına gelen? Siz değil miydiniz ön seçimde birbirinize giren? Ne değişti? Yoksa koltuk tatlı mı geldi?

SEÇİMİN KOCAELİ'DE KAZANANI AK PARTİ'DİR

Kocaman duvarlara bile yazdığı, tek hizmeti bedava tuvalet olan Fatma Hanım’ın İzmit’e büyük projeler yapma vizyonunda olmadığını biz de biliyoruz, İzmit’te büyük projeler olmadığını söylemeniz dahi bizim “Eser Belediyeciliğimizin” bir itirafıdır. Öte yandan madem bu kadar Büyükşehir heveslisiydiniz, neden aday olmadınız? Neden partinizde yıllarca sizinle yol yürüyenleri kandırıp, aday adayı yaptıktan sonra yine İzmit’e döndünüz? Kusura bakmayın, bu seçimin Kocaeli’de kazananı AK Parti’dir.

Milletimizin desteğiyle yola devam.”

Kaynak: Haber Merkezi