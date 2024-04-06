İzmit’te Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu

10 Nisan Çarşamba günü başlayacak Ramazan Bayramı'na birkaç gün kala vatandaşların alışveriş telaşı devam ediyor. İzmit merkezde vatandaşların uğrak noktalarından olan Fethiye Caddesi, İstiklal Caddesi ve Cumhuriyet Bulvarı gibi noktalarda havanın da sıcak olmasıyla alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar kıyafet mağazalarından yeni bayramlar eşyalar bakarken bayramın vazgeçilmezlerinden olan şeker, çikolata ve tatlı gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere mağazalara yoğun ilgi gösteriyor. İzmit’te kalabalığın bayramın ilk gününe kadar devam etmesi arefe günü ise zirve yapması bekleniyor.