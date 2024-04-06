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06 Nis 2024 - 14:51- Gündem G:

İzmit’te Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu

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Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar havanın da güzel olmasını fırsat bilerek çarşıya akın etti. Vatandaşların yeni bayramlık kıyafetler ve gelen misafirlere ikramlık ürünler bakıyor.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İzmit’te Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu mask
İzmit’te Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu
İzmit’te Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu
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10 Nisan Çarşamba günü başlayacak Ramazan Bayramı'na birkaç gün kala vatandaşların alışveriş telaşı devam ediyor. İzmit merkezde vatandaşların uğrak noktalarından olan Fethiye Caddesi, İstiklal Caddesi ve Cumhuriyet Bulvarı gibi noktalarda havanın da sıcak olmasıyla alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar kıyafet mağazalarından yeni bayramlar eşyalar bakarken bayramın vazgeçilmezlerinden olan şeker, çikolata ve tatlı gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere mağazalara yoğun ilgi gösteriyor. İzmit’te kalabalığın bayramın ilk gününe kadar devam etmesi arefe günü ise zirve yapması bekleniyor.

İzmit’te Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu
İzmit’te Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu
İzmit’te Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu
İzmit’te Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu
İzmit’te Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu
İzmit’te Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu

# Ramazan, İzmit, yeni
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06 Nis 2024 - 14:51 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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