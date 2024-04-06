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- Spor

Gebzespor mu, Gölcükspor mu?

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BAL 2.Grup’ta 25.hafta maçları Pazar günü oynanacak. Temsilcilerimizin yer aldığı bu grupta günün maçı Gebze’de. Şampiyonluk yarışı yapan Gebzespor, il sıralamasında avantaj sağlamak isteyen Gölcükspor karşı karşıya gelecek. Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak.

Hulusi Özdilek
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Gebzespor mu, Gölcükspor mu? mask
Gebzespor mu, Gölcükspor mu?
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KENT DERBİSİ GEBZE’DE

Bu sezon hedeflerini 3.Lig olarak belirleyen Gebzespor ile Gölcükspor, Pazar günü kent derbisinde kozlarını Gebze’de paylaşacak. Hafta içinde yine bir kent derbisinde deplasmanda Kullarspor’u 2-0 yenerek şampiyonluk umutlarını son 5 maça taşıyan Gebzespor, derbi maçta evinde Diliskelesispor’u 2-1 yenen, il sıralamasında çok büyük avantaj sağlayan Gölcükspor arasındaki maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Ligin ilk yarısında Gölcük’te oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

 

Gebzespor mu, Gölcükspor mu?

 

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.ÇORLU SPOR 1947

24

18

4

2

61

12

58

2.GEBZESPOR

23

17

3

3

60

10

54

3.FERİKÖY

23

14

5

4

47

20

47

4.İFA

23

13

7

3

49

19

46

5.TAÇSPOR

24

14

4

6

41

15

46

6.GÖLCÜKSPOR

23

12

5

6

34

25

41

7.DİLİSKELESİSPOR

23

11

4

8

35

20

37

8.KULLAR 1975 SPOR

23

10

5

8

44

20

35

9.KEŞAN SPOR

23

9

6

8

34

26

33

10.KAPAKLISPOR

24

9

3

12

43

44

30

11.SARAY SPOR 1953

23

6

3

14

23

38

21

12.UZUNKÖPRÜSPOR

23

6

2

15

17

38

20

13.YUVACIKSPOR

24

6

1

17

25

52

19

14.BABAESKİSPOR

24

1

1

22

10

98

4

15.LÜLEBURGAZSPOR

23

1

3

19

8

94

3

 

# hafta, Gebze

06 Nis 2024 - 14:59 Kocaeli/ Gebze- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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