Gebzespor mu, Gölcükspor mu?

KENT DERBİSİ GEBZE ’DE

Bu sezon hedeflerini 3.Lig olarak belirleyen Gebzespor ile Gölcükspor, Pazar günü kent derbisinde kozlarını Gebze’de paylaşacak. Hafta içinde yine bir kent derbisinde deplasmanda Kullarspor’u 2-0 yenerek şampiyonluk umutlarını son 5 maça taşıyan Gebzespor, derbi maçta evinde Diliskelesispor’u 2-1 yenen, il sıralamasında çok büyük avantaj sağlayan Gölcükspor arasındaki maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Ligin ilk yarısında Gölcük’te oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU