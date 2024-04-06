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Gülleri: Kastamonuspor'u yenmek istiyoruz

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Derincespor, Pazar günü sahasında oynayacağı Kastamonuspor maçından 3 puan bekliyor. Teknik Sorumlu Taner Gülleri de, şampiyonluğa oynayan rakiplerini yenmek için sahaya çıkacaklarını söyledi. Derincespor-Kastamonuspor maçı Pazar günü Derince Stadı’nda 15.00’de başlayacak.

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Gülleri: Kastamonuspor'u yenmek istiyoruz mask
Gülleri: Kastamonuspor'u yenmek istiyoruz
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“PUANA İHTİYACIMIZ VAR

Taner Gülleri, İnegölspor maçında galibiyeti kaçırdıklarını, Kastamonu karşısında da ise 3 puan almak istediklerini belirterek, “ Hafta içinde İnegöl’de öne geçtikten sonra girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik, çok farklı kazanacağımız bir maç olacaktı. Ancak 1 puanda bizim için kötü değil. Kastamonuspor maçında ise kazanıp, son haftalara daha rahat girmek istiyoruz. Rakibimizin ligdeki durumunu biliyoruz. Kadro olarak da, bütçe olarak da bu ligin üstündeler. Bizde takım oyununu sahaya yansıtıp, 3 puan almak istiyoruz” dedi. 

Gülleri: Kastamonuspor'u yenmek istiyoruz

# VAR, hafta

06 Nis 2024 - 15:01 Kocaeli/ Derince- Spor --- Okunma

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