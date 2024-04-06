Gülleri: Kastamonuspor'u yenmek istiyoruz

“PUANA İHTİYACIMIZ VAR”

Taner Gülleri, İnegölspor maçında galibiyeti kaçırdıklarını, Kastamonu karşısında da ise 3 puan almak istediklerini belirterek, “ Hafta içinde İnegöl’de öne geçtikten sonra girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik, çok farklı kazanacağımız bir maç olacaktı. Ancak 1 puanda bizim için kötü değil. Kastamonuspor maçında ise kazanıp, son haftalara daha rahat girmek istiyoruz. Rakibimizin ligdeki durumunu biliyoruz. Kadro olarak da, bütçe olarak da bu ligin üstündeler. Bizde takım oyununu sahaya yansıtıp, 3 puan almak istiyoruz” dedi.