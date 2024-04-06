Kağıtspor’dan çok kritik galibiyet

MAÇ FAZLASIYLA DÜŞME HATTININ ÜSTÜNDE

Bu sezon alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Büyükşehir Kağıtspor, cuma akşamı da çok önemli bir maça çıktı. Mavi-Beyazlı ekip, biraz daha rahat konumda bulunan Bornova Belediyespor’u konuk etti. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk çeyreği 23-23 berabere geçildi. İlk yarıyı 45-36 önde bitiren Kağıtspor, son iki çeyrekte farkı açtı, salondan 98-72 galip ayrıldı. 32.maçında 12.galibiyetini alan temsilcimiz, puanını 44’e çıkardı. 13 Nisan Cumartesi günü Ankara’da Ormanspor ile karşılaşacak olan Kağıtspor, bu maçı kazanıp, rahatlamak istiyor. Bornova Belediyespor maçında 30 sayı atan Cori Payne ile 23 sayıya ulaşan Mert Ulutaş, farklı galibiyette önemli katkı sağladılar.