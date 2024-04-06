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Kullarspor’un A Takımı altyapıya emanet

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BAL’da yer alan Kullarspor, sezon bitmeden ikinci teknik direktörünü de değiştirdi. Kırmızı-Siyahlı ekipte Gebzespor yenilgisi sonrası yollar ayrılan Eser Kardeşler’in yerine takımı kalan maçlarda Altyapı Koordinatörü Ayhan Özkar ve yardımcıları hazırlayacak.

Uğur Uludağ
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Kullarspor’un A Takımı altyapıya emanet mask
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AYHAN ÖZKAR VE ALTYAPI ANTRENÖRLERİ GÖREVDE

Son iki kent derbisinde önce deplasmanda Diliskelesispor ile 0-0 berabere kalan, Çarşamba günü de sahasında Gebzespor’a 2-0 mağlup olup, iki maçta 5 puan kaybeden Kullarspor, il sıralamasında rakiplerinin gerisinde kaldı. Ligde kalma umutlarını azaltan Kullarspor, kalan son 5 maçta takım altyapı teknik adamlarına emanet edildi. Ayhan Özkar’ın koordinatörlüğünde Abdullah Çelikyılmaz, Sinan Erkol ve Furkan Çetin Kırmızı-Siyahlı ekibin yeni teknik ekibi oldu. Ayhan Özkar yönetimindeki Kullarspor, Pazar günü Keşanspor deplasmanında mücadele edecek. 

# yeni

06 Nis 2024 - 15:03 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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