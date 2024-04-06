Kartepe’de Camiler Doldu Taştı

Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi’nde Kartepe’de bütün camiler doldu taştı. Kartepe Belediyesi ve İlçe Müftülüğü ortaklaşa Suadiye Merkez Camii’nde Kadir Gecesi programı düzenlendi. Kadir Gecesi programına Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan’da katıldı.

ENDERUN USULÜ TERAVİH

Enderun Usulü Teravih Namazı kılınan Kadir Gecesi’nde Pertevniyal Valide Sultan Camii İmam Hatipleri İhsan Kacır, Rahmi Aydın, Laleli Camii İmam Hatibi Şaban Calayoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İ.H.L. Kur’an Kursu öğretmeni Musa Çetintaş ve Valide-i Cedid Camii İmam Hatibi Doğan Temiz Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve ilahiler okudular.

ARINMA GECESİ

Programda konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, “Bu geceyi diğer gecelerden ayıran en önemli özelliklerden biri, Allah’ın insanlığa hayat rehberi olarak gönderdiği Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirilmiş olmasıdır. Rabbimizin, “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.” ayetiyle beyan ettiği üzere bu gece, yeryüzünün, mümin gönüllerin şifası, insanlık için hidayet rehberi, hakikat ve hikmet kaynağı olarak indirilen vahiyle buluştuğu gecedir. Rabbimizin sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı, bin aydan daha hayırlı gecede bütün günahlarımıza tevbe ederek bir daha aynı hatalara yaklaşmamak azmi ve bilinciyle af dileyelim” dedi.

Kadir Gecesi programı sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, sonsuz hikmetlerle dolu Kadir Gecesi vesilesiyle Suadiye Merkez Cami'nde hemşehrilerimizle kandilleştik. Rabbim Ramazan-ı Şerifin Bereketini, Kadir Gecesi’nin mağfiretini cümlemize ihsan etsin. Tüm ibadetlerimizin ve dualarımızın kabul olması niyazıyla Leyle-i Miraç'ın birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bülten