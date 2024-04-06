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TOGG'dan nisan ayı kampanyası! Yüzde 0 faizli 800 bin TL kredi

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Türkiye'nin yerli ve doğuştan elektrikli aracı TOGG, nisan ayı kampanyasını duyurdu. TOGG'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yüzde sıfır faizli kredi paketi dikkat çekti. Peki TOGG'un güncel satış fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

TOGG'dan nisan ayı kampanyası! Yüzde 0 faizli 800 bin TL kredi mask
TOGG'dan nisan ayı kampanyası! Yüzde 0 faizli 800 bin TL kredi
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Doğuştan elektrikli Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, yüzde 0 faiz avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor. Büyük ilgi toplayan Togg T10X'i almak isteyenler 800 bin lirayı 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla kullanabiliyor.

Aylık 66 bin 666 liraya denk gelen ödemeyle Togg T10X araçlar kurasız ve hızlı teslimat şekliyle satışa sunuldu.

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLDU?

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 432 bin 600 lira, T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 673 bin lira, T10X V2 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 823 bin liradan satışa sunuluyor.

TOGG'dan nisan ayı kampanyası! Yüzde 0 faizli 800 bin TL kredi

Kaynak: Haber Merkezi

# Türkiye, yeni

06 Nis 2024 - 16:00 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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