Emekliler Dikkat! Dolandırıcılar Emekli Promosyonlarının Peşinde

Son zamanlarda artan banka promosyonları ile birlikte dolandırıcılar da harekete geçti. Emeklileri hedef alan bu dolandırıcılar, sahte banka yetkilisi gibi davranarak vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Evde Promosyon Teslimi Yalanı: Kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtan dolandırıcılar, emeklilere "Emekli promosyonunuzu evinize getiriyoruz" diyerek yaklaşırlar. Bu sırada, TC kimlik numarası, banka hesap numarası, banka kartı ve kredi kartı şifreleri gibi hassas bilgileri isterler. Bu bilgilerle dolandırıcılık yaparlar.

Zamlı Promosyon Aldatmacası: Daha önce promosyon almış emeklileri hedef alan dolandırıcılar, " Yeni zamlı promosyonu alabilmek için eski promosyonunuza ilişkin bir fark ödemesi var" diyerek yalan söylerler. Emeklilerden bu fark ödemesi için hesap numarası isterler ve bu yolla paralarını çalarlar.

Kaynak: Haber Merkezi