Memur-Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? İşte 5 Aylık Tahmin!

Milyonlarca memur ve emekli gözünü Temmuz zammına çevirdi. Her ay açıklanan enflasyon verileri zam oranını etkileyecek. Memurlar ve memur emeklisi bu yıla yüzde 49.25 oranında bir zamla başladı. Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre Temmuz'da yüzde 10 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısım üzerinden fark yansıtılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk 3 aylık enflasyon oranı yüzde 15.06'ya çıktı. Bu verilerle memurlara ve emeklilere yüzde 0.05 enflasyon farkı ortaya çıkarkan bu fark Nisan, Mayıs, Haziran verileriyle daha da büyüyecek.

Merkez Bankası, Mayıs'ta yıllık enflasyonun yüzde 73'le zirve yapacağı öngörüsünde bulunmuştu. Buradan hesaplama yapıldığında ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 21 olacağı görülüyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin enflasyon tahmini Nisan için yüzde 3.42, Mayıs için yüzde 2.82 oldu. Bu tahminlere göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.35 olarak bekleniyor.

Mayıs'ta yıllık enflasyonun yüzde 73'e ulaşması bekleniyor. İlk 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 21 olarak öngörülüyor. Bu tahminlere göre memur ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 5.23 enflasyon farkı oluşacak. Temmuz zammı bu farkla birlikte yüzde 15.75'e yükselecek. En düşük memur maaşı 38 bin 35-38 bin 456 lira aralığına çıkacak. En düşük memur emeklisi aylığı ise 17 bin 63-17 bin 251 lira aralığına ulaşacak.

İlk 5 aylık enflasyon oranı yüzde 22.35 olarak tahmin ediliyor. Bu tahminlere göre memur ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 6.39 enflasyon farkı oluşacak. Temmuz zammı bu farkla birlikte yüzde 17.03'e yükselecek. En düşük memur maaşı 38 bin 456,49 lira aralığına çıkacak.En düşük memur emeklisi aylığı ise 17 bin 251,99 lira aralığına ulaşacak.

Kaynak: Halktv