Gıda Sektöründe Yeni Dönem Resmen Başladı: Artık resmen yasak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması için gıda etkiletlerinde düzenlemeye gitti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde, aromayla ilgili gerçek gıda görseli kullanılamayacak.

YANILTICI GÖRSELLERE MÜSAADE EDİLMEYECEK

Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek.

"TADINDA", "LEZZETİ", "KEYFİ" GİBİ İFADELERE İZİN VERİLMEYECEK

Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, "… tadında", "… lezzeti", "… keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek. Bitkisel margarinde tereyağı keyfi veya tereyağı lezzeti ifadelerine müsaade edilmeyecek.

UYGUN OLMAYAN GIDALAR PİYASADA BULUNMAYACAK

Gıda işletmecilerinin yapılan değişikliğe 31 Aralık 2026'ya kadar uyum sağlaması gerekecek. Uygun olmayan gıdalar, söz konusu tarihten sonra piyasada bulunamayacak.

Kaynak: AA