Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Bu defa zam değil indirim!

ABONE OL Google News Sayfamız

TBYD Başkanı Erol Dündar, sigaraya yapılan zamların ardından bazı sigara gruplarına zam yapıldığının bilgisini paylaştı.

Bu defa zam değil indirim! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hafta içerisinde art arda gelen sigara zamlarının ardından, sigara piyasasında bu defa indirim meydana geldi. JTİ (Japan Tobacco International) grubu, bazı markalarında 1 TL indirim yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# hafta

06 Nis 2024 - 16:11 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.089.973 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL