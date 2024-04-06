Bu defa zam değil indirim!

Arkadaşlar;

Winston’larda bir değişiklik yok.

Camel Slender 1 TL

Mc ve Ld ürünlerimizde 1 TL indirime gidildi.

En son güncel liste.

Daha da değişmez ise. Tadını kaçırdı firmala iyiden iyiye #SonDakika pic.twitter.com/e38H8Ryra8

— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 5, 2024