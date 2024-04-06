Bu defa zam değil indirim!

Hafta içerisinde art arda gelen sigara zamlarının ardından, sigara piyasasında bu defa indirim meydana geldi. JTİ (Japan Tobacco International) grubu, bazı markalarında 1 TL indirim yapıldı.
Arkadaşlar;
Winston’larda bir değişiklik yok.
Camel Slender 1 TL
Mc ve Ld ürünlerimizde 1 TL indirime gidildi.
En son güncel liste.
Daha da değişmez ise. Tadını kaçırdı firmala iyiden iyiye #SonDakika pic.twitter.com/e38H8Ryra8
— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 5, 2024
Kaynak: Haber Merkezi