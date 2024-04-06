Bayramda Elektrikli Araçla Uzun Yola Çıkacaklar Dikkat!

Ramazan Bayramı için elektrikli araçlarıyla yola çıkacaklar dikkat! ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, Ramazan Bayramı tatilinde araç trafiğinin artacak olması nedeniyle elektrikli araç şarj istasyonlarında yoğunluk yaşanabileceğini belirterek, "Bu nedenle elektrikli araç kullanıcılarına seyahat planlaması yaparken rezervasyon planlaması da yapmalarını öneriyoruz" dedi.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte seyahatlerin, dolayısıyla araç trafiğinin arttığını belirten Şenses, "Araç trafiğinin artmasıyla bayram tatili süresince şarj istasyonlarında da yoğunluk yaşanabileceğini öngörüyoruz. Bu nedenle elektrikli araç kullanıcılarına seyahat planlaması yaparken rezervasyon planlaması da yapmalarını öneriyoruz" ifadesini kullandı.

Tayfun Şenses, elektrikli otomobil sahiplerinin yola çıkmadan önce dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin şunları söyledi:

"Burada iki önemli faktör var. Biri kilometre olarak gidilecek mesafe, bir diğeri de arabanın menzili. Gidilecek olan kilometre ve arabanın menzilini denk getirmek için aradaki şarj noktalarının bulunduğu yerlerde önce rezervasyon yapıp orada geçireceği vakti de dikkate alarak bir yol planlaması yapılması ön plana çıkıyor. Seyahat rotasını belirlerken şarj istasyonlarının konumları ve erişilebilirliği göz önünde bulundurulmalı."

Kaynak: Haber global