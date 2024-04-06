Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
06 Nis 2024 - 16:16- Asayiş G:

Otoyolda 9 araçlı zincirleme kazada ilginç görüntü: Araçlar üst üste çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bayram tatili sebebi ile yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen 9 araçlı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. İki aracın üst üste çıktığı kazayı görüp şaşkınlığını gizleyemeyenler dönüp bir daha baktı.

Otoyolda 9 araçlı zincirleme kazada ilginç görüntü: Araçlar üst üste çıktı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar dün akşam saatleri itibari ile yola çıkmaya başladı. Bu sebeple Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Otoyolda yoğunluğun yaşandığı Hendek ilçesi geçişi Kalayık mevkii Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ile normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

GÖREN DÖNÜP BİR DAHA BAKTI

Öte yandan, zincirleme kazada bir cipin arkadan çarptığı 57 HA 178 plakalı Tofaş Kartal marka otomobilin, cipin üzerine çıkması ise şaşkınlık oluşturdu.

Kaynak: İHA

# Ramazan, sevk, polis, trafik kazası

06 Nis 2024 - 16:16 - Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.089.973 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL