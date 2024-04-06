Otobüslerde yer kalmadı

9 gün olan bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen ve otobüsleri tercih vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmalarının talebe yetişebilmek için ek seferler koyduğu öğrenildi. Vatandaşlar ise bayram nedeniyle bilet fiyatlarında yükseliş olduğunu ifade etti.

Firma temsilcisi Yaşar Dursun, “Araçlarımız bir hafta öncesinde doldu. Ek seferlerimizi de yaptık. Bayramın 1’inci gününe kadar araçlarımız tamamen dolu. Mazotun litresi 42 lira olmuş. Buradan Malatya bin 200 lira” dedi.

Bayram için Çanakkale’ye gideceğini söyleyen Altan Yılmaz, “Çanakkale’ye gidiyoruz. Bileti rahatça bulduk, 1 gün önce almıştım. Bayramda 1 hafta memlekette kalacağız” ifadelerini kullandı.

Bilet konusunda zorlandığını söyleyen bir yolcu ise, “Çanakkale Çardak’a gidiyorum. Bilet konusunda zorlandım. Geç saatlere almak zorunda kaldım. Gidiş biletimi 1 hafta önceden aldım, dönüş biletimi de otogardan aldım. Yer bulunmuyor, geç saate aldım” diye konuştu.

Kaynak: İHA