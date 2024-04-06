Temmuz gibi Nisan!

Küresel iklim değişikliği tüm dünyada etkisini gösteriyor. Türkiye de dahil olmak üzere kuzey yarımkürede şimdiden normalin çok üzerinde sıcaklık değerleri oluştu. Nisan ayının henüz başında görülen sıcak havaların sebebi merak edilirken, Afrika çöl tozu ile birlikte sıcak hava dalgası insanları terletmiş durumda. 1 Nisan günü öğle saatlerinde Şile'deki sıcaklık değerleri 32 dereceye yükselirken, 2 Nisan günü ise Eskişehir, Sarıcakaya'da 35, Zonguldak Çaycuma ve Sakarya Akyazı'da 34, İstanbul Şile ile Kocaeli Başiskele'de de 33 derece değerler ölçüldü. Halihazırda İstanbul ve birçok kentte öğle saatlerinde 25 derecenin üzerine çıkan sıcaklık değerlerinin önümüzdeki günlerde kuraklığa neden olup olmayacağı ise merak konusu.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, fosil yakıtların dünyayı ısıttığını belirtirken, "Bu yıl içinde olan sıcaklıklar bilim açısından anormal olarak değerlendirilmiyor. Dünyanın ne kadar sıcak ne kadar soğuk olduğu Pasifik Okyanusu’nun yıllık ortalama sıcaklığına bağlı. Şu an okyanus suları hafif hafif serinlemeye başlıyor. Yani Temmuz başına kadar ciddi sıcaklıklar görülebilir. Ancak Temmuz ayının başından itibaren çok sıcak havalar beklemiyoruz. Geçen sene ise bu durum tam tersiydi" ifadelerini kullandı.

"Şubat 2024, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Şubat ayı oldu. Yayınlanan haritada Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde kuraklık görünüyor. Türkiye’de de Şubat ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Mart ayında kısmi yağışlar görülse de sıcaklıklar dönem dönem mevsim normallerinin üstünde oldu. Nisan ayına da bazı bölgelerimizde normalin üstünde sıcaklıkla girdik. Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda bu olayların artış eğiliminde olacağı tahmin ediliyor."

"İklim değişikliğinin en belirgin sonuçlarından biri de bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üstüne çıkması ve aşırı sıcak hava dalgalarının sıklaşması olarak ortaya çıkıyor. Kuraklık sinsi bir afettir. Bu nedenle kuraklık öncesi yapılacak hazırlıklar önemli. Artan iklimsel değişikliği etkilerine bağlı olarak kuraklık ve çölleşme tehdidi de artıyor. İklim krizi temelde bir su krizidir. Bu kapsamda su havzalarını, su kaynaklarını kalite ve miktar olarak korumalı ayrıca çok akılcı, planlı ve verimli yönetmeliyiz."

Kaynak: haberglobal