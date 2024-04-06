Yoğun kalabalıkta emniyet teyakkuzda

Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar İzmit’te yoğunluk oluşturdu. Bayram tedbirleri kapsamında polis ekipleri yaya ve ekip olarak görevlendirildi. Kentin işlek caddelerinde görev yapan ekipleri vatandaşları hırsızlık ve yan kesicilik olaylarına karşı uyarıyor.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fethiye Caddesi ve Cumhuriyet Bulvarı gibi işlek alanlarda yaya halde resmi ve sivil ekipleriyle görev yapıyor. Sivil polisler yan kesicilik ve hırsızlık olaylarına karşı görevlendirildi. Polisler çantaları açık duran ve bebek arabalarına asılı olan vatandaşları yan kesicilere karşı uyarıyor. Polis ekipleri vatandaşların çantalarını kapalı halde kollarının altında tutulmasını istiyor.