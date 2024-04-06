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Kütahya'da geçersiz oylar yeniden sayılacak

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı üzerine Kütahya'da geçersiz oylar yeniden sayılacak.

Kütahya'da geçersiz oylar yeniden sayılacak mask
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından MHP İl Başkanlığının itirazını değerlendiren Kütahya İl  Seçim Kurulu, Belediye Başkanlığı için geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Bunun üzerine CHP tarafından kararın iptali talebiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yapıldı.

CHP'nin yaptığı itirazın YSK tarafından reddedilmesinin ardından oyların sayım sürecine geçildi.

Kütahya Adliyesinde her iki partiden temsilcilerin de katılımıyla başlayan geçersiz oyların yeniden sayım işlemi sürüyor.

MHP ve CHP'nin il ve merkez ilçe yöneticileri ile partililer ise adliye binasının dışında sayımla ilgili gelişmeleri izliyor.

Seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı kentte CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110 oy almıştı.

Kaynak: TRT Haber

# HER, ilçe, seçim

06 Nis 2024 - 21:30 - Türkiye --- Okunma

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