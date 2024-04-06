Kocaeli’de özel sektör öğretmenleri kamuyla aynı ücret için imza topluyor

Öğretmenler Sendikasına bağlı olan ve özel sektörde çalışan öğretmen İzmit Sabri Yalım Parkı’nda imza topluyor. Özel sektörde çalışan öğretmenler, ana madde olarak taban maaş istediklerini belirtirken bunun üçün Maliye Bakanlığı’na üç farklı öneri sunuyorlar. Üç farklı iş kanuna bağlı olarak çalışan özel sektör öğretmenleri bunun değiştirilerek düzenlenmesini istiyor. Yürüyüş Yolu’nda stant açan öğretmenler için bugün ayrıca CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı’da imza vererek destek oldu.

Kaynak: Haber Merkezi