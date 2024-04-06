Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Dünya

İran'da güvenlik güçlerine saldırıda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

ABONE OL Google News Sayfamız

İran'da, Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesisle Çabahar kentindeki iki polis karakoluna eş zamanlı düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

İran'da güvenlik güçlerine saldırıda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sistan-Beluçistan eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin sayısı 15'e çıktı.

Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, olaydan hemen sonra yaptığı açıklamada saldırıların ardından çıkan çatışmada 3 İranlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Devlet televizyonu ise uzun süre devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden İranlı güvenlik görevlilerinin sayısının 11'e yükseldiğini, saldırganlardan 16'sının da öldürüldüğünü bildirmişti.

Ceyşu'l Adl örgütü, sosyal medya hesaplarından saldırıları üstlenmişti.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

Kaynak: AA

# sosyal

06 Nis 2024 - 22:49 - Dünya --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.089.973 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL