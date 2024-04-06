Otoyollarda bayram tatili dolayısıyla trafikte akıcı yoğunluk sürüyor

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin harekete geçmesiyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Ankara istikametinde Yeşilyayla, Gümüşova rampaları, Düzce gişeleri, Beyköy, Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli ve Abant Kavşağı ile Sakarya'nın Hendek kesiminde trafik akıcı yoğunlukta ilerliyor.

Otoyolun Bolu kesimi Ankara yönünde ise Yumrukaya, Çaydurt, Yeniçağa rampası ve Gerede kesiminde trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor. İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Sakarya'nın Akyazı mevkisinde de yer yer araç yoğunluğu artıyor.

Bayram tatili için İstanbul'dan Anadolu'ya giden sürücülerin ağırlıklı olarak Kocaeli'den geçen Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih etmesi, Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde ise İzmit'teki tüneller bölgesinde trafik akışı yavaşlarken, D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor.

Tatile çıkanların yoğun olarak kullandığı İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde de araç yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.

Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi illerden Karadeniz kentlerine gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, ayrıca otoyollarda da ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda önlem alıyor.

Kaynak: AA