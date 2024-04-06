İMO Kocaeli'den Adıyamanlı depremzedelere iftar

Kocaeli’nin en aktif odalarından İMO Kocaeli Şubesi üyelerine yapmış oldukları duyuru ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar organizasyonun bu sene de yine depremzede vatandaşlar için düzenledi. Şube üyelerinden toplanan bağışlarla İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, yönetim kurulu üyeleri Serkan Akyıldız, İsmail Yaruk, Nebi Suna, Fatih Gümüş, Önder Yalçınkaya ve Ahmet Gümüş deprem felaketinden etkilenen Adıyaman'a giderek depremzede vatandaşların faydalandığı 1200 kişilik iftar yemeği düzenledi.

Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası adına düzenlenen iftar organizasyonu sonrası, çocuklar için de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Oda üyelerinin kendilerine emanet ettikleri nakdi yardımlar ile ayrıca çok sayıda alışveriş kartı aldıklarını ve bu kartların, depremde etkilenen ailelere destek olmak için dağıtıldığını belirttiler.

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün yaptığı açıklamada, "İMO Kocaeli Şubesi olarak her yıl düzenlediğimiz geleneksel iftar organizasyonumuzu geçen yıl Kahramanmaraş'ta bu sene ise Adıyaman'da gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bizi yalnız bırakmayan değerli üyelerimize ve ailelerine canı gönülden teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Birlikteliğin ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. tekrardan katkı sunan herkese teşekkür eder bu vesile ile şimdiden herkesin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi