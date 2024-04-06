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Bağdatspor, fırsatı tepti

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Süper Amatör Lig Play-Off’ta ikinci yarı çok önemli bir maçla başladı. Lider Bağdatspor, 2 puan gerisinde bulunan Karamürselspor’u konuk etti. Bağdatspor, 10 kişi kalan rakibi karşısında bir de penaltı kaçırdığı maçta 0-0’lık eşitliği bozamadı.

Kenan Meriç
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Bağdatspor, fırsatı tepti mask
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KARAMÜRSELSPOR 10 KİŞİ KALDI

İzmit Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında gol olmadı. Bu yarıda iki takımda çok fazla pozisyona giremedi. İkinci yarıda Karamürselspor’da Eren Kartay 60.dakikada kırmızı kart gördü. Bağdatspor, 10 kişi kalan rakibi karşısında penaltı kazandı. Kaleci Mehmet Öztürk, Kerem Gülmez’i düşürdü, maçın hakemi Sait Tuzcu penaltı noktasını gösterdi. Atışı genç oyuncu Emirhan İrze kullandı, kaleci Mehmet Öztürk gole izin vermedi. Bağdatspor, Bedirhan Özkanlı, Mehmet Ünal ve Anıl Kabil ile net fırsatları kullanamadı. 0-0 biten maçın sonunda olaylar yaşandı. İki takım oyuncuları arasındaki olayları polis önledi.

# İzmit, polis

06 Nis 2024 - 21:28 - Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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