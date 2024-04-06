06 Nis 2024 - 21:29- Spor

Beylikbağıspor’dan şok yenilgi

Bu sezon hedefini BAL olarak belirleyen Çayırovaspor, Süper Amatör Lig Play-Off’a kötü başlamıştı. Play-Off’un ilk yarısını da 6 puanla 4.sırada bitiren Çayırovaspor, 8 puanlı Beylikbağıspor’a konuk oldu. Beylikbağıspor, kazanması halinde ikinci sıraya yükseleceğ maçta sahasında 4-2 mağlup oldu, çok büyük şok yaşadı.