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06 Nis 2024 - 21:29- Spor G:

Beylikbağıspor’dan şok yenilgi

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Bu sezon hedefini BAL olarak belirleyen Çayırovaspor, Süper Amatör Lig Play-Off’a kötü başlamıştı. Play-Off’un ilk yarısını da 6 puanla 4.sırada bitiren Çayırovaspor, 8 puanlı Beylikbağıspor’a konuk oldu. Beylikbağıspor, kazanması halinde ikinci sıraya yükseleceğ maçta sahasında 4-2 mağlup oldu, çok büyük şok yaşadı.

Uğur Uludağ
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Beylikbağıspor’dan şok yenilgi mask
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ÇAYIROVASPOR 3-0 ÖNE GEÇTİ

Play-Off’ta iki iddialı takımı karşı karşıya getiren maçta deplasmanda oynayan Çayırovaspor, Ertan Şahin’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci yarının hemen başında Ali Keçeci, Çayırovaspor’u 2-0 öne geçirdi. 68.dakikada Tunahan Ergül’ün golüyle fark 3’e çıktı. Ev sahibi Beylikbağıspor, son bölümlerde Burak Toprak ve Emre Aydın’ın attığı gollerle farkı 1’e indirip, umutlandı. 90+5’de son sözü Çayırovaspor’dan Murat Çetinkaya söyledi. Murat’ın golüyle Çayırovaspor, maçtan 4-2 galip ayrıldı, puanını 9’a çıkarıp, BAL yarışında umutlarını devam ettirdi.

# Körfez

06 Nis 2024 - 21:29 - Spor --- Okunma

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