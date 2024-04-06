Beylikbağıspor’dan şok yenilgi

ÇAYIROVASPOR 3-0 ÖNE GEÇTİ
Play-Off’ta iki iddialı takımı karşı karşıya getiren maçta deplasmanda oynayan Çayırovaspor, Ertan Şahin’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci yarının hemen başında Ali Keçeci, Çayırovaspor’u 2-0 öne geçirdi. 68.dakikada Tunahan Ergül’ün golüyle fark 3’e çıktı. Ev sahibi Beylikbağıspor, son bölümlerde Burak Toprak ve Emre Aydın’ın attığı gollerle farkı 1’e indirip, umutlandı. 90+5’de son sözü Çayırovaspor’dan Murat Çetinkaya söyledi. Murat’ın golüyle Çayırovaspor, maçtan 4-2 galip ayrıldı, puanını 9’a çıkarıp, BAL yarışında umutlarını devam ettirdi.