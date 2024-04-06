Körfez GB, Türkeli Gençlik’e umut oldu

TÜRKELİ GENÇLİK RAHAT KAZANDI

Darıca Nene Hatun Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi ekibin üstünlüğü vardı. Mavi-Beyazlı ekip, Uğur Güral ve Muhammet Taha Bulut ile 2-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Körfez GB, Yasin Yavan’ın penaltı golüyle farkı 1’e indirdi, ilk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarıda Türkeli Gençlikspor, Enes Reisli ile farkı yeniden ikiye çıkardı, skor 3-1 oldu. Körfez GB, maçta ikinci kez penaltı kazandı. Atışı bu kez Umut Doğan kullandı, skoru 3-2’ye getirdi. Türkeli Gençlikspor, 85.dakikada Hakan Kaya’nın golüyle karşılaşmayı 4-2 kazandı, puanını 7’ye çıkardı.

Kaynak: Spor Servisi