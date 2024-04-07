Değirmendere çekek yerinde çalışmalar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere’de projelendirdiği kayık-çekek yeri inşasına devam ediyor. Yer teslimi yapılan “Değirmendere Kayık Çekek Yeri İkmal İnşaatı Yapım İşi” kapsamında kazı çalışmaları tamamlandı.

İKİNCİ İHALE YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere Kuruçeşme mevkiindeki kayık çekek yeri projesinde kazık çakma çalışmalarını tamamlamış, geçtiğimiz aylarda prekast döşeme, dalgakıran ve yüzer döşeme imalatı yapımı için yeni ihale gerçekleştirmişti. Bu kapsamda Büyükşehir, hızlı bir şekilde tamamlanan ihale işlemlerinin ardından yüklenici firmaya yer teslimini yaptı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

“Değirmendere Kayık Çekek Yeri İkmal İnşaatı Yapım İşi” kapsamında kazı işlemi tamamlandı. Bölgede taş tahkimat çalışmalarına geçen ekipler, bu çalışmanın ardından taş duvar imalatlarına başlayacak.

Kaynak: BÜLTEN