Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Tokat, Giresun ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BAKAN'DAN UYARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de hafta sonundan itibaren yurdun serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirtti.

Özhaseki, "Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV