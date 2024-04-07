Gökhan Ercan’dan Dokuzlar’a yanıt: Çareyi sağa sola sataşmakta arıyor

Yerel seçimlerin ardından AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, bir açıklama yayınlayarak İzmit Belediye Başkanlığı’na tekrar seçilen CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, seçim biter bitmez Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a sözlü saldırılarını hayretle takip ettiklerini belirtirken “Madem bu kadar hevesliydiniz, neden Büyükşehir’e aday olmadınız?” demişti.

HESABINI VEREMEDİĞİ ŞEYLER

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, yaptığı açıklama ile Halil Dokuzlar’a cevap vererek şu ifadeleri kullandı: “ AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar yapmış olduğu açıklamanın bir bölümünde bizlerin koltuk ile ilgili bir derdi olduğunu anlatmaya çalışmış. Sayın Dokuzlar'ın kendi partisine hesabını veremediği şeyler olduğu için çareyi sağa sola sataşmakta aramasını normal karşılıyorum.

ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEDİR

2023 seçimlerinde kendi partisinin İzmit'te aldığı 98 bin oyun, hatta ittifak ortakları ile birlikte yaklaşık 110 bin oyun 30 bin altında bir oy ile 2024 seçimlerini tamamlayan İzmit İlçe Başkanı tabi ki şaşkınlık içerisindedir. Cumhuriyet Halk Partisinde koltukların Ankara'dan gelen talimatla değil, özgür delegelerin iradesi ile doldurulduğunu Sayın Dokuzlar'a hatırlatmak istiyorum. Umarım bu hatırlatmayı yakın zamanda Ankara'dan gelecek bir talimat ile koltuğunu kaybetmek zorunda kaldığında yeniden yapmak zorunda kalmayız.”

Kaynak: Haber Merkezi