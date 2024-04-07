Çorum FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)

Maça Çorum FK başladı.

1' Çorum ekibinde Erkan Kaş’ın soldan yaptığı ortada Verheyt ceza sahası içinde yer kaldı, Çorum ekibi pozisyonda penaltı bekledi.

2' Çorum FK çok tehlikeli geldi. Geraldo'nun çevirdiği topa Verheyt dokundu. Kaleci Gökhan gole izin vermedi.

3' GOOL 1-0

Çorum FK atağında savunmanın arkasına atılan topta Yusuf Abdioğlu'nun büyük hatasıyla Geraldo topu önünde buldu. Kaleci Gökhan'ı geçen Geraldo topu boş ağlara gönderdi.

6' Kocaelispor çıkarken yakalandı ve Geraldo kazandığı topa ceza sahasına sokuldu, bu futbolcunun soldan pasında Yusuf’tan seken topu Gökhan soluna uzanarak kontrol etti.

9' Candeias’ın köşe vuruşunda Burak Öksüz kafayı vurdu, top üstten dışarıya çıktı.

10' Kocaelispor beraberliğe çok yaklaştı. Amaral’ın pasında Ramil kaleci Hasan Hüseyin’den topu kurtardı, açısı dar olmasına rağmen topu kaleye gönderdi. Hasan Hüseyin’i geçen topu gol çizgisi üzerinden Toure çıkardı.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikalık bölümü tempolu ve bol pozisyonlu geçti

12' Kocaelispor’da Mehmet Yılmaz’ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

14' Çorum’da Atakan’ın ceza sahası dışından çektiği şutta top yerden sekti ve kaleci Gökhan topu kontrol etmesini bildi.

16' Çorum mutlak gol kaçırdı. Sağ kanattan yapılan ortada Verheyt göğsü ile kontrol ettiği topu kaleye gönderdi, Gökhan topu dizleri ile çıkardı, boş kalan topa yine Verheyt dokundu, Gökhan bu topu da sağına uzanarak çok iyi çıkardı ve topu kornere gönderdi.

18' Çorum bir kez daha gole yaklaştı. Kerem Kalafat topu sağdan rahat bir şekilde getirdi ve topu Nalepa’ya bıraktı. Nalepa’nın yay üzerinden çektiği şutta top sağdan az farkla dışarıya çıktı.

21' Kocaelispor bu dakikada gole çok yaklaştı. Şeydayev'in vuruşunda top yandan auta gitti.

23' Kocaelispor'da Cihat'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.

30' Candeias’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Burak Öksüz’ün kafa vuruşunda top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

39' Çorum’da Geraldo’nun sağ çaprazdan çektiği şutta top sağdan dışarıya çıktı.

43' Yusuf Abdioğlu’nun pasında Cem ceza sahası içinde topa dönerek vurdu, meşin yuvarlak soldan dışarıya çıktı.

45' Kocaelispor'da Duhan'ın ceza sahasına çevirdiği topta Yusuf Cihat müsait pozisyonda kaleye şutunu attı. Top kaleci Hasan Hüseyin'in üzerine gitti.

İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi

Dk. 45+3: Ramil ceza sahasına sokulurken kaleye sert bir şut gönderdi, top üstten az farkla dışarıya çıktı.

İlk yarı sona erdi.