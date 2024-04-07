Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

TEM'de trafik bayram tatilinin 2'nci gününde akıcı seyrediyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan Bayramı tatilinin 2'nci gününde TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul ve Ankara istikametlerinde trafik akıcı seyrediyor.

TEM'de trafik bayram tatilinin 2'nci gününde akıcı seyrediyor mask
TEM'de trafik bayram tatilinin 2'nci gününde akıcı seyrediyor
TEM'de trafik bayram tatilinin 2'nci gününde akıcı seyrediyor
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu sürüyor. Tatilin 2'nci gününde, TEM Otoyolu'nun Kuruçeşme mevki İstanbul ve Ankara istikametlerinde trafik yoğunluğu oluşmadı. Trafiğin 3 şeritten 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri, Bekirdere ve Daniş Koper Viyadiğü ile İzmit Doğu gişeleri mevkilerinde de trafiğin akıcı seyrettiği görüldü.

Sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsünü tercih etmeleri ulaşım rahat sağlanmasında etkili oldu. Öte yandan, D-100 kara yolunun İzmit ilçesi şehir merkezi ile Derince ilçesi Liman Işıkları geçişinde de sabah saatleri itibariyle trafik akıcı seyrediyor.

TEM'de trafik bayram tatilinin 2'nci gününde akıcı seyrediyor
TEM'de trafik bayram tatilinin 2'nci gününde akıcı seyrediyor
TEM'de trafik bayram tatilinin 2'nci gününde akıcı seyrediyor

Kaynak: İHA

# Ramazan, İstanbul, İzmit, Derince

07 Nis 2024 - 10:54 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.100.159 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL