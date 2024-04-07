Gencay Yıldıztekin, Kocaeli’ye teşekkür etti

HAYIRLAR GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, 31 Mart’taki seçim sonrası sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Aldığı 56 bin 278 oyla kentte kullanılan oyların yüzde 5,01’ini alan Yıldıztekin mesajında şu ifadelere yer verdi: “31 Mart yerel seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bir tarafta devletin gücü, diğer tarafta belediyelerin gücü ile toplum, basın, aydınlar, sivil toplum kuruluşlarının manipülasyonu ve sansürleriyle bir seçim sürecini daha geride bıraktık.

DÜRÜST SİYASETİ AMAÇLAMAKTAYIM

Bu tür seçim süreçleri toplumu, milleti ve devletleri örselemek ve çürütmektedir. Aynı zamanda demokratik sürece darbe vurmaktadır. Dün, bugün ve yarın söylediklerimizi ve tekrarlayacaklarımızı yeniden haykırıyorum; Şeffaf, israftan uzak, liyakat ve adalet ekseninde ayrımcılık yapmadan düz ve dürüst siyaseti amaçlamaktayım ve bu eksende devam edeceğim. Çünkü hak ve haklının yanında, mazlumun başucunda olacağım. Bu necip milleti kandıranlara karşı olacağım.

ÜLKEM İÇİN ÜLKÜMÜZ İÇİN ÇALIŞACAĞIM

31 Mart seçimlerinde Kocaeli özelinde yukarıdaki tüm olumsuzluklara rağmen şahsım ve partim olarak yüksek başarı elde ettiğimizi analiz etmiş bulunmaktayız. Bizi destekleyen tüm dostlarımıza ve partili dava arkadaşlarımıza sonsuz minnettarım. Yapılan fedakârlıkları unutmayacağım. Ezcümle, şimdi başlıyoruz. Tüm dostlarıma çağrımdır; Millet, devlet ve insan için sevgimizi ve desteğimizi büyütelim. Ülkem için, ülkümüz için çalışacağım. Teşekkürler Kocaeli”