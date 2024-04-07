Eczaneler bayramda açık olacak mı?

10 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesi Kocaeli Eczacı Odası bir uyarıda bulundu. Oda tarafından yapılan uyarıda Ramazan Bayramı ve tatili sebebiyle kentte hizmet veren eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi belirtildi. Buna göre Kocaeli geneli eczaneler arife günü olan 9 Nisan Salı günü 08.30 ile 13.00 saatleri arasında hizmet verecek. Saat 13.00’den sonra ise sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Bayram boyunca ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.