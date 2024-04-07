Fırınların bayramdaki çalışma takvimi belli oldu

Kocaeli Fırıncılar Odası 10 Nisan’da başlayacak, 12 Nisan’da sona erecek Ramazan Bayramı öncesi fırınların bayramdaki çalışma planını belirledi. Buna göre bayramın 1’inci günü fırınlar açık fakat 2’inci ve 3’üncü günde fırınlar kapalı olacak. 2022’den beri Kocaeli’de uygulanan bayramda fırınların kapalı kalması kararıyla ilgili kısa süre önce açıklamada bulunan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı şunları söylemişti: “Bayramda personelimiz çalışmıyor. Bir işletmeci olarak hak veriyorum. Bu insanlar gece-gündüz bütün gayretleriyle çalışıyor bir de ‘Bayram gel de ekmek yap’ demek bana abes geliyor.”