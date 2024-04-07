Başkan Çiftçi’den Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Çiftçi, Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiği mesajında, tüm Çayırovalı hemşehrilerinin ve tüm İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Başkan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Mübarek Ramazan Ayı’nı geride bırakarak, bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlarımız gönül köprülerinin kurulduğu, muhabbet bağının arttığı, yüreklerin sevgiyle coştuğu özel günlerdir. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlarımız ülkemiz, milletimiz ve İslam Alemi için en kıymetli günlerdendir.

“ÇOK KIYMETLİ ZAMANLARDIR”

Bayramlar toplumda insanların ortak değerler etrafında kenetlendiği, milli gelenek, örf ve adetlerimizin bütün güzellikleriyle yaşandığı bayram günleri; kimsesizlerin hatırlandığı, akraba ve yakınların buluştuğu, sevgi ve muhabbet hislerinin paylaşıldığı, kırgınlıkların küskünlüklerin unutulduğu, birlik ve beraberlik, hoşgörü duygularının yoğunlaştığı çok kıymetli zamanlardır.

“RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN”

Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlarımızı en güzel şekilde değerlendirmeli ve bayram ruhunu hep birlikte en güzel şekliyle yaşamalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile başta tüm Çayırovalı hemşehrilerimizin ve tüm İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, bayram vesilesi ile Gönül Coğrafyamızda akan kanın bir an önce durmasını yüce Rabbimden niyaz ederim. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: BÜLTEN