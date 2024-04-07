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Zafer Partili Akşener: Kurultay kararı alınmalı

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İzmitli ve Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeleri’nden Hasan Basri Akşener, yerel seçimlerin ardından Zafer Partisi’nin kendi içerisinde kurultay kararı alması gerektiğini ifade etti.

Muhammet Emin Can
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Zafer Partili Akşener: Kurultay kararı alınmalı mask
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‘YAP ET AMA HESAP VERME’ GÜNLERİ BİTTİ

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Basri Akşener, 2024 Yerel Seçimleri sonrası ortaya çıkan sonuçlar ve ilerleyen günlerde atılması gereken adımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener açıklamasında “İki seçim geçirdik, artık Zafer Partisi'nde 'yap et ama hesap verme' günleri bitti. Şimdi herkesin kendi bölgesinde iki seçimdir alınan oylar 'hesap verilebilirlik' ölçüsünde değerlendirilmeli.

PARTİ ORGANLARI YENİLENMELİ

Zafer Partisi de kendi içinde kurultay kararı almalı ve parti organları yenilenmeli. Herkes bölgesinde partiye katkısı ve başarı ölçüsünde Sn. Ümit Özdağ tarafından ayrı ayrı değerlendirilmeli. Genel başkanımızın yanındayız demek kolay da, bu konuda ne gibi bir duruş gösterdik, bu tartılmalı, bunun somut bir karşılığı olmalı, öyle basit değil siyaset” ifadelerini kullandı.

# sosyal, seçim, parti

07 Nis 2024 - 12:58 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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