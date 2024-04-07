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07 Nis 2024 - 13:42- Magazin G:

Fiyat listesi Armağan Çağlayan'ı kızdırdı: Bayram diye cozutmayın

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Yapımcı Armağan Çağlayan Ayvalık Ticaret Odası'nın restoranlar için belirlediği fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı ve "Bayram diye cozutmayın. Edepli yiyin" ifadelerini kullandı

Fiyat listesi Armağan Çağlayan'ı kızdırdı: Bayram diye cozutmayın mask
Fiyat listesi Armağan Çağlayan'ı kızdırdı: Bayram diye cozutmayın
Fiyat listesi Armağan Çağlayan'ı kızdırdı: Bayram diye cozutmayın
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Yapımcı Armağan Çağlayan, Ayvalık Ticaret Odası'nın restoranlar için belirlediği fiyat listesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Listeyi X hesabından paylaşan Çağlayan, "Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odası'nın restoranlar için belirlediği fiyat listesi" ifadelerini kullandı.

Fiyat listesi Armağan Çağlayan'ı kızdırdı: Bayram diye cozutmayın
Fiyat listesi Armağan Çağlayan'ı kızdırdı: Bayram diye cozutmayın

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ EKONOMİK DURUMA İTİRAZ ETTİM"

Listenin ardından bir paylaşım daha yapan Çağlayan, "Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık'a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar. Ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle" dedi.

Fiyat listesi Armağan Çağlayan'ı kızdırdı: Bayram diye cozutmayın

Kaynak: Haber Merkezi

# itiraz

07 Nis 2024 - 13:42 Kocaeli- Magazin --- Okunma

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